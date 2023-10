Walter Feichtinger: Wiederholungstäter auf zwei Rädern

Er hat es wieder getan. Bereits zwei Mal stand Walter Feichtinger am Ende der österreichischen Enduro-Staatsmeisterschaft ganz oben auf dem Podest. In diesem Jahr gelang dem 29-jährigen Schalchner, der für das KTM-Walzer-Factory-Team an den Start geht, der dritte Streich. Bereits eine Runde vor Schluss krönte sich Feichtinger beim Aspang Race in Aspangberg-St. Peter (Niederösterreich) zum österreichischen Meister.