Waldzeller haben "ernsthafte Probleme" mit der neuen Großpfarre Ried

"Das Dekret über die Aufhebung der Pfarre Waldzell und die Errichtung der Pfarre Ried im Innkreis gibt uns zu denken und wir haben ernsthafte Probleme damit." So beginnt ein Schreiben einiger Mitglieder des Waldzeller Pfarrgemeinderates an Bischof Manfred Scheuer. Darin schildern sie ihre Bedenken an der neuen Pfarrstruktur, die ab 1. Jänner 2024 eine Pfarre Ried mit 19 Pfarrgemeinden mit sich bringt.