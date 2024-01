Vorbereitungsstart: Gurten will einen Cup-Platz, Junge Wikinger den Klassenerhalt

Nach zwei Monaten ohne Mannschaftstraining versammelte Gurtens Erfolgstrainer Peter Madritsch am Montag, 8. Jänner, seine Jungs wieder auf dem Trainingsplatz. In den kommenden Wochen werden die Gurtner, wie auch die Jahre zuvor, ihre Frühjahrsvorbereitung auf dem Kunstrasenplatz der Wenzel-Schmidt-Fußballakademie absolvieren. Zudem bestreiten die Innviertler Mitte Februar ein viertägiges Trainingslager in Catez (Slowenien).