Vor der Neuwahl im Herbst: Welche Innviertler ziehen in das Parlament ein?

Die sogenannte "Ibiza-Affäre" rund um den ehemaligen FP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat in Österreich ein Politik-Erdbeben ausgelöst. Die Konsequenz daraus ist, dass das Land derzeit von einer Übergangsregierung verwaltet wird, am 20. Oktober 2019 finden die Nationalratswahlen statt. Das Innviertel ist derzeit im Parlament mit Manfred Hofinger, August Wöginger (beide VP), Hermann Brückl und Thomas Dim (beide FP) vertreten.

Als Fixstarter für die Neubesetzung des Parlaments ist August Wöginger als Klubobmann der VP gesetzt. Der 44-jährige Sighartinger gilt als Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und wird auch weiterhin eine tragende Rolle bei der Volkspartei einnehmen. Durchaus wahrscheinlich ist, dass der Lambrechtner Bürgermeister Manfred Hofinger das Innviertel in der kommenden Legislaturperiode erneut in Wien vertreten wird. Hofinger (49) ist seit Dezember 2013 Nationalratsabgeordneter. Die Entscheidung über die Reihung fällt in Kürze bei einer Landesparteisitzung der VP.

Manfred Hofinger (VP) Bild: Streif

Bei der FP werden die Landes- und Wahlkreislisten in wenigen Tagen präsentiert. Der Schärdinger Hermann Brückl (50), der 2015 vom Bundesrat in den Nationalrat wechselte, wird die Liste im Innviertel anführen. Ein erneuter Einzug von Brückl ins Parlament ist sehr wahrscheinlich.

Hermann Brückl (FP) Bild: Streif

Erst am 27. Mai wurde der Rieder FP-Vizebürgermeister Thomas Dim (54) im Nationalrat angelobt, er folgte auf Wolfgang Klinger, der Elmar Podgorschek als Landesrat beerbte. Ein erneuter Einzug von Dim wäre bei einem guten Ergebnis unter Umständen über die Landesliste möglich. "Wenn es sich ergibt, würde ich die Funktion natürlich gerne weiter ausüben", sagt Dim.

Thomas Dim (FP) Bild: Streif

Spannend wird es für die SP Braunau. Von 2011 bis 2017 vertrat Harry Buchmayr die Sozialdemokraten des Bezirks Braunau im Parlament. Bei der Wahl 2017 ging das Mandant dann aber hauchdünn verloren. Rund 700 Stimmen fehlten für das Mandat. Dieses will sich Gabriele Knauseder, Gemeinderätin in Braunau, zurückerkämpfen. Bei einem guten SP-Ergebnis könnte sie den Sprung nach Wien schaffen. Knauseder kandidierte bereits 2017 als SP-Spitzenkandidatin für den Wahlkreis Innviertel.

Gabriele Knauseder (SP) Bild: OÖN

Das gleiche Ziel verfolgt der Braunauer Bundesrat David Stögmüller von den Grünen. Der 32-Jährige Bundesrat ist auf dem dritten Platz der Grünen-Landesliste gereiht.

Erreichen die Grünen bei der Wahl im Herbst 9,3 Prozent, zieht Stögmüller in den Nationalrat ein. "Ich bin zuversichtlich, dass sich das ausgehen könnte. Das wichtigste für unsere Partei ist aber natürlich, dass wir den Wiedereinzug ins Parlament schaffen", so Stögmüller, der seit 2015 Oberösterreich im Bundesrat vertritt.

David Stögmüller (Grüne) Bild: Streif

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at