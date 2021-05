Diese Geschichte hat die Bewohner einer Innviertler Gemeinde geschockt und für lange Zeit Gesprächsstoff geliefert. Denn aus einem aufgestellten Sarg, in dem ein junges Mädchen aufgebahrt gewesen war, drangen Rufe. "In Panik und Schrecken wurden am 12.5. die Besucher der Abendmesse versetzt, als sie auf ihrem Heimweg an der Aussegnungshalle vorbeikamen und aus dieser jämmerliche Schreie vernahmen." So heißt es im Artikel der Rieder Volkszeitung vom 21. Mai 1981. Was war passiert? Ein junges