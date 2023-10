Von Ranshofen nach Europa: Schiri Stefan Ebner schaffte den Durchbruch

Am vergangenen Montag ging in Wien die 27. Bruno-Gala über die Bühne, bei der Spieler und Vereine für ihre Leistungen von der Vereinigung der Fußballer ausgezeichnet werden. Bei der jährlichen Verleihung stehen aber nicht nur die Kicker, sondern auch die Schiedsrichter im Rampenlicht. Erstmals erhielt der gebürtige Ranshofner Stefan Ebner die Auszeichnung als "Schiedsrichter der Saison". Ein Titel, den er sich in den vergangenen Jahren jedoch hart erarbeiten musste.