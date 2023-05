Elena Trinks und Klaus Grünbart: Von Opa und Oma beflügelt

Oma und Opa, Eltern, Freunde und Bekannte – sie alle werden am Freitag, 26. Mai, zum Rieder Leichtathletik Meeting kommen, um Elena Trinks und Klaus Grünbart anzufeuern. Beide sind erfolgreiche Sprinter/Läufer der LAG Genböck Haus Ried und haben am Freitag Heimvorteil, wenn sich die nationale und internationale Leichtathletik-Elite wieder im Rieder LA Stadion trifft (Zeitplan in der Infobox am Textende).