Von Jungfrauen und Bierdümplern: Dorfgeschichten aus dem Innviertel

„Da gibt’s was zu hören, was man noch nie über seinen Ort erfahren hat“, sagt Wolfgang Marschall. Der Lokalhistoriker und frühere AHS-Lehrer hat sich erneut auf Suche in lokale Zeitungsarchive begeben und nach kuriosen Meldungen gesucht. Diese „Dorfgeschichten“ aus der Zeit von Kaiser Franz Joseph sind ab 8. März in ausgewählten Rieder Gemeinden bei einem „heiter-musikalischen Wirtshausabend“ zu hören.