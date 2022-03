Bereits nach ein paar Sätzen ist klar, ein gebürtiger Innviertler ist Christian Gmundner nicht. "Nein, ich bin Tiroler, lebe aber bereits seit 20 Jahren hier", so der 42-Jährige. Der Liebe wegen zog er ins Innviertel und hat diese Entscheidung nicht bereut. "Anfangs haben mir die Berge schon sehr gefehlt, aber man gewöhnt sich dran und in einer Stunde bin ich ja im Salzkammergut, wenn die Sehnsucht nach Bergluft groß ist", so der Vater zweier Söhne.