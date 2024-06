Vom Taxifahrer zum Hoteldirektor: Wer ist Adem Ucan?

Ganz lässig sitzt Adem Ucan auf der Barterrasse seines großen Parkhotels in Braunau und erzählt über seinen Werdegang. Beeindruckend ist, was dem 33-Jährigen mit türkischen Wurzeln gelungen ist: Er besitzt nicht nur einen großen Gebrauchtwagen-Verkauf mit zwei Standorten, sondern auch das Parkhotel mit 64 Zimmern sowie ab September den Braunauer Traditionsgasthof Mayrbräu in der Linzerstraße.