Vom Prügelknaben zum Aufstiegskandidaten?

Es ist wohl eine der größten Überraschungen in der bisherigen Saison im Innviertler Unterhaus: Nach fünf Spieltagen ist die Union Enzenkirchen Tabellenführer der 2. Klasse West-Nord. Die Mannschaft von Trainer Hubert Hamedinger ging in dieser Saison bereits vier Mal als Sieger vom Platz. In der vergangenen Saison sah das noch ganz anders aus. Diese beendete man mit sieben Siegen, 15 Niederlagen und einem Torverhältnis von 43:71 auf Platz elf.