Von Stillstand kann in den Gemeinden im Bezirk keine Rede sein. Auch in diesem Jahr werden wieder nachhaltige Projekte realisiert. Eines der größten ist das neue "Veranstaltungszentrum Pramtal, das, wie bereits ausführlich berichtet, am Andorfer Volksfestgelände derzeit entsteht. Nachhaltig verändern wird sich dieses Jahr auch das Ortszentrum von Rainbach. Dort entsteht in den kommenden Monaten ein Generationenpark.