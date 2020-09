Fünf Runden ist die Meisterschaft im Fußball-Unterhaus alt, keine davon konnte komplett gespielt werden. Vereine müssen wegen positiver Coronafälle in den eigenen Reihen oder jenen des Gegners und den damit verbundenen Quarantäneanordnungen immer wieder Zwangspausen einlegen. Oder stark dezimiert antreten. So passiert dem SV Schalchen beim Meisterschaftsauftakt der Landesliga West in Dorf an der Pram.