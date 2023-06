"Visto im Garten": Andorfer Lokal treibt die Vergrößerung weiter voran

Das Visto in Andorf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt.

Seit November 2017 führt der Peuerbacher Gastronom Hannes Glas das "Visto" in Andorf. In den vergangenen Jahren hat sich das Lokal – das sich das Motto "Früh, Mittag, Abend, Immer" auf die Fahne heftet – stetig weiterentwickelt und ist zu einem gastronomischen Fixpunkt in der Region geworden. Im vergangenen Jahr setzte Glas den nächsten Meilenstein: Er erwarb das gesamte, 1.700 Quadratmeter große "Visto-Areal", mit dem Ziel, das Lokal in verschiedenen Facetten zu vergrößern.