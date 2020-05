"Viele Brauereien überstehen diese Krise sicher nicht"

"Hör auf zu reden! Fang an zu handeln!" – diese klare Ansage richtet der Innviertler Traditionsbetrieb an alle Konsumenten. Was er sich von der neuen Kampagne erwartet und warum er trotz Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe am 15. Mai keinen Grund zum Jubeln hat, erklärt Baumgartner-Brauerei-Geschäftsführer Gerhard Altendorfer im OÖN-Interview.

OÖNachrichten: Wie groß ist die Freude über die Wiedereröffnung der Gastronomie bei Ihnen in der Brauerei? Wie laufen die Vorbereitungen?

Altendorfer: Der Start wird wahrscheinlich sehr schleppend vorangehen, da aufgrund der Auflagen von keinem Normalbetrieb zu sprechen sein wird. Und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Von Jubel sind wir somit Lichtjahre entfernt. Wir reinigen aktuell die Schankanlagen all unserer Gastronomen und hoffen für die Wiedereröffnung das Beste.

Wie stark ist die Biernachfrage bei Ihnen seit dem Shutdown Mitte März gesunken?

Uns als regionale Brauerei ist der gesamte Gastronomiezweig inklusive aller Festveranstaltungen eingebrochen, die Absatzmengen liegen bei null Prozent. Es wird Jahre dauern, diese Verluste auszugleichen. Viele regionale Brauereien bzw. Kleinstbetriebe werden diese Krise wahrscheinlich nicht überstehen, die Großkonzerne werden stärker aus der Krise hervorgehen – eine Entwicklung, die uns alle zum Denken anregen sollte.

Wie hat sich seit Mitte März die Flaschenbierproduktion im Verhältnis zum Fassbier verändert?

Gravierend, denn die Fassbierproduktion ist auf null gesunken. Der Handel ist seit Wochen unsere einzige Einnahmequelle. Die Flaschenbierproduktion läuft so weit einigermaßen, jedoch sind auch hier die Umsätze eingebrochen. Im Handel herrscht mittlerweile ein Preis- und Aktionskampf, den keine regionale Brauerei gegen die großen Weltkonzerne gewinnen kann und wird. Wir befürchten für die Bierbranche Schlimmes, wenn nicht bald ein Umdenken seitens der Konsumenten stattfindet und diese vor allem bei regionalen Brauereien kaufen.

Diesen Sommer finden keine Großveranstaltungen, wie Zeltfeste oder Sportevents, im ganzen Land statt. Der Bierkonsum wird daher auch in den Sommermonaten geringer als üblich sein …

Um ein Vielfaches, es wird katastrophal.

Ihre "Fang an zu handeln"-Kampagne ist eine klare Ansage an alle Konsumenten. Wie hoch sind Ihre Erwartungen?

Dies ist ein Appell an uns alle und vor allem an Endkonsumenten, denn viele regionale Brauereien haben innerhalb von Wochen ihre Existenzgrundlage verloren – keine Gastronomie, keine Events, kein Vereins- und Sozialleben. Somit werden über kurz oder lang die großen Braukonzerne sprichwörtlich die kleinen fressen, und die Vielfalt, die Leidenschaft, das traditionelle Handwerk der regionalen Bierbranche wird verloren gehen. Bei Innviertler Brauereien zu kaufen kann zukünftig viele Arbeitsplätze vor Ort retten. Umso mehr hoffen wir darauf, dass auch während der Krise zu Hause Baumgartner Bier genossen wird und viele Innviertler ab Mitte Mai wieder in die umliegenden Gastgärten gehen.

Sind Sie optimistisch, dass die Gasthäuser im Innviertel auch diese Herausforderung gut meistern können und das Wirtesterben sich nicht noch mehr zuspitzt?

Ich bin Berufsoptimist. Wir als Brauerei versuchen, unsere Wirte bestmöglich zu unterstützen, unter anderem mit kostenlosem Schankservice, 25-Liter-Fassbier-Spende für die Anfangszeit der Wiedereröffnung sowie Pachtzinsstundungen. Uns ist jedoch absolut bewusst, dass dies nur ein gut gemeinter Tropfen auf den heißen Stein ist. Realistisch betrachtet wird es aufgrund der Krise zu zahlreichen Schließungen kommen.

