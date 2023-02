Versuchter Mord? Zwei Prozesstage sind anberaumt

Es dürften (mindestens) zwei lange, intensive Prozesstage für die Geschworenen werden. Jene 31-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding, die versucht haben soll, ihren Ehemann zu töten, muss sich in etwas mehr als einem Monat wegen versuchten Mordes im Rieder Schwurgerichtssaal verantworten. Jetzt stehen die genauen Termine fest, wie die OÖN in Erfahrung bringen konnten. Der erste Prozesstag geht am Freitag, 10. März, über die Bühne. Fortgesetzt wird die Verhandlung dann am Dienstag, 14. März.