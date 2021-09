Aufgrund des starken Urlauberverkehrs auf der Autobahn A8 und den Grenzkontrollen in Suben kam es an den vergangenen Wochenenden vermehrt zu Staubildungen. "Wegen der langen Wartezeiten verlassen viele Urlauber die Autobahn und nutzen die Umfahrung auf der Bundesstraße B149 durch das Subener Ortsgebiet. Diese erhöhte Verkehrsbelastung ist für Anrainer und Bevölkerung eine enorme Beeinträchtigung", so Bürgermeister Markus Wimmer (VP).