Verkehr auf B 148: Verein will mit Demo auf Situation hinweisen

Mehrere Traktorgespanne, Polizeibegleitung, Ansprachen, Transparente: Den Mitgliedern des Vereins Lebensraum B148 rund um Obmann Manfred Rosner reicht es: Sie rufen zur Demo auf. Unerträglich sei das Verkehrsaufkommen vor ihrer Haustür, die Situation werde sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die Anrainer immer gefährlicher. Einerseits rasen viele, wenn die Straße einmal frei ist, zu schnell vorbei an den Häusern und Gärten entlang der Bundesstraße. Andererseits reist bei einigen der Geduldsfaden, wenn sich aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen Kolonnen bilden, so Rosner. "Täglich hören wir Reifen quietschen, es kommt immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen", hat Rosner, der direkt an der Bundesstraße wohnt, beobachtet. Trauriger Höhepunkt war der Tod zweier Männer, die Anfang September mit ihrem Auto gegen die Hauswand eines Familienhauses in Elling geprallt sind, die OÖNachrichten berichteten. Die Hauptursache für den massiv gestiegenen Verkehr in den vergangenen Jahren orten die Mitglieder in dem noch nicht fertig gestellten Ausbau der deutschen A94 – denn die B148 durchs Innviertel wird von vielen als Verbindung zwischen der A8 und der A94 genutzt. Seit der EU-Osterweiterung sei der Verkehr hier gestiegen, so der Verein.

"Straße nicht dafür gemacht"

Kontrollstationen für Lkw gebe es bereits, die Politik reagierte mit einer zusätzlichen – zu einer merklichen Entspannung führen die Kontrollen aber nicht. "Es ist die Verkehrsdichte einer Autobahn erreicht. Es fehlt aber an Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen, an WC-Anlagen für die Verkehrsteilnehmer und an einem entsprechenden Schallschutz für die Anrainer", sagt Manfred Rosner. Die zuständigen Politiker würden kaum auf die Probleme hören, weshalb jetzt mit einer Demonstration Aufmerksamkeit erregt werden soll. Denn es gebe viele Themen, viele Sofortmaßnahmen, die die Situation beruhigen könnten, da ist sich Rosner sicher und nennt zum Beispiel einen "Dauerblitzer."

Der Verein stehe auch mit den anderen Vereinen, die von dem massiven Verkehr betroffen sind, in Verbindung. Gemeinsam wolle man für eine Erleichterung eintreten. Rosner erwartet zahlreiche Teilnehmer, die ihren Unmut äußern wollen. Der Verkehr werde verlangsamt, nicht gänzlich aufgehalten.

Demonstration am Freitag, 7. Oktober, auf der B 148. Treffpunkt ist gegen 13.45 Uhr am Parkplatz der Firma Hargassner in Weng. Die Demonstrationsteilnehmer werden gebeten, Warnwesten zu tragen.