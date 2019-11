Nicht nur was die Komposition anbelangt, sondern auch was den Klang betrifft, werden die Konzertbesucher am kommenden Samstag ins 18. Jahrhundert entführt. Mozarts Requiem, geschrieben anno 1791, wird vom Kammerchor "cantus aurumque" und vom Orchester 1756 interpretiert, dessen Spezialität es ist, auf Originalinstrumenten zu spielen. So kommen etwa statt moderner Klarinetten Bassethörner zum Einsatz.