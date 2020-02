"US-Wirtschafts-Oskar ergeht an... Wintersteiger!"

LOS ANGELES, RIED. Während Österreich am vergangenen Oscar-Wochenende zumindest im filmischen Bereich leer ausgegangen ist, konnten österreichische Unternehmen in den USA sehr wohl punkten – darunter auch zwei Innviertler Unternehmen: Die Wintersteiger AG und KTM AG wurden beim USA-BIZ-AWARD ausgezeichnet. Die Wintersteiger AG wurde als Gewinner in der Kategorie "Market Footprint" ermittelt.

Die USA sind der zweitwichtigste Wirtschaftspartner Österreichs, die hervorragenden Leistungen der heimischen Unternehmen würdigt das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles – und 2020 stellt Oberösterreich mit drei Unternehmen an der Spitze die meisten Siegerbetriebe. Zwei davon kommen aus dem Innviertel. Walter Koren, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Los Angeles meinte: "Wir sind stolz auf Österreichs Adler in der Hollywood-Höhle des Löwen!"

In der Kategorie "Market Footprint" ging die Wintersteiger AG als Sieger hervor und wurde so gewürdigt: "Der Komplettausstatter für Wintersportverleih- und Service-Shops ist Weltmarktführer und mit einem Marktanteil von über 60 Prozent auch top in den USA.

Alle Prime-Skigebiete in Nordamerika wie Aspen, Vail oder Park City schwören zunehmend auf Wintersteiger-Service.

Auch für Lindsey Vonn oder Mikaela Shiffrin sowie für das gesamte US-Skiteam hat Wintersteiger die Rennskier präpariert und immer ideal für die Rennsaison vorbereitet."

Geleitet von einem Innviertler

Die Auszeichnung, die am 7. Februar in Los Angeles übergeben wurde, nahm ebenfalls ein Innviertler für Wintersteiger entgegen: Fritz Höckner. Er verantwortet seit rund 30 Jahren die Geschäfte des Rieder Unternehmens in Nordamerika. "Unser Headquarter in Nordamerika befindet sich in Salt Lake City, Wintersteiger hat in Nordamerika derzeit acht Standorte und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter in acht Bundesstaaten der USA – Utah, Kalifornien, Colorado, Iowa, Tennessee, Wisconsin, Florida und Vermont – sowie drei Provinzen in Kanada", so Unternehmenssprecher Franz Gangl. Auch die KTM AG ging als Sieger hervor – und zwar in der Kategorie "Innovation". Das Mattighofener Unternehmen wurde für innovative Produkte am US-Markt – das Freeride E-Motorrad sowie elektrische Minimotorräder – ausgezeichnet.

