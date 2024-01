"Unter Drogeneinfluss eine ernst zu nehmende Gefahr"

Am Sonntagnachmittag wurde gegen den 36-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt.

Große Aufregung herrschte wenig überraschend am Freitagabend in Peterskirchen. In der etwas mehr als 660 Einwohner zählenden Kleingemeinde steht ein Einsatz der Spezial-Polizeieinsatzgruppe Cobra schließlich nicht auf der Tagesordnung. Ein 36-jähriger Mann bedrohte gegen 19 Uhr seine im gemeinsamen Haus lebenden Angehörigen mit dem Umbringen. Auslöser dürfte ein heftiger Streit gewesen sein. Es blieb allerdings nicht bei den verbalen Drohungen, wie Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft