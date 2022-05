Wo einst die Rodeln zu Tale sausten, sollen jetzt die Schafe grasen. Auch heuer wird die Erlebnis- und damit die Sommerrodelbahn auf der Luisenhöhe in Haag am Hausruck nicht in Betrieb gehen können: Ein beliebtes Ausflugsziel auch vieler Innviertler. Wie der Gemeindezeitung zu entnehmen ist, soll jetzt eine Schafherde am Fuße des Hangs den Sommer verbringen, als "sympathischer Blickfang". Außerdem spare sich die Gemeinde so Kosten fürs Rasenmähen.