Umwelttage wollen für unterirdische Problemstellungen sensibilisieren

Auf unterirdische Problemstellungen wollen die "4. oberösterreichischen Umwelttage" am 25. und 26. September in der Halle 18 der Rieder Messe hinweisen: Bei den Ver- und Entsorgungsleitungen wie Trinkwasser und Kanal gebe es erheblichen Investitionsbedarf, so Vertreter von 50 Ausstellern samt Vortragenden, die sich bei freiem Eintritt an fachlich zuständige Stellen wie Kommunen wenden – und auch an die interessierte Öffentlichkeit, um für das Thema zu sensibilisieren.

Inspektion, Instandhaltung, Sanierung: Es handle sich um eine Plattform für Neuigkeiten und Trends samt praktischen Vorführungen. "Der Zustand von Trinkwasserleitungen und Kanalsystem ist deutlich schlechter, als Otto Normalverbraucher vermutet. Die Netze altern. Die Sanierungsrate ist viel zu gering", sagt Michael Griebaum, Geschäftsführer des Rohrsanierers RTI Austria.

Bundesweit gibt es 91.000 Kilometer Kanalnetz und an die 200 Kläranlagen, bei einem Anschlussgrad von 95 Prozent. "Alleine beim Kanal müssten bundesweit 1800 Kilometer pro Jahr saniert werden, um auch künftig gleichbleibende Qualität gewährleisten zu können. Es müssen entsprechende Budgets bereitgestellt werden." Heutzutage gehe es deutlich mehr in Richtung Sanierung als in Richtung Neubau.

Bei den Trinkwasserleitungen sei die Netzqualität relativ gut, aber auch in diesem Bereich gebe es Investitionsbedarf. "Betreiber mit einer Leck-Rate von zehn Prozent schätzen sich glücklich."

Heutzutage gebe es "grabungsarme Methoden" und deutlich verbesserte Materialien. Die Branche sei dynamisch und verfüge über einen hohen Grad an Technisierung. "Insgesamt ist das Thema Leitungsnetz in der Öffentlichkeit aber schwierig zu transportieren. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes vergraben und somit nicht im Bewusstsein."

Sanierungen stehen an. Bild: OON

Glasfaser-Internet im Kanal?

Auch das Einbringen von Glasfaser-Internetleitungen ins Kanalsystem wird behandelt. "Vorteil ist, dass es keine Grabungskosten gibt. Aber wie komme ich in den entsprechenden Abschnitten wieder aus dem Kanal und direkt zu den Häusern hin?", so Planungs-Experte David Gibus. "Das Thema ist eher dort interessant, wo am Stück längere Leitungsstrecken anzulegen sind." Auch die Rottenbach Firma VTA mit ihren Speziallösungen für Kläranlagen ist auf der Messe vertreten. "Kläranlagenbetreiber können Belebtschlammproben mitbringen und vor Ort analysieren lassen", sagt Prokurist Dietmar Petermandl.

"Und wir bieten mit Prof. Norbert Dichtl von der TU Braunschweig einen Experten, der über verbesserte Klärschlammentwässerung berichtet." Die "Zukunft" des Klärschlamms wird immer mehr zum Thema. In Teilen Deutschlands ist das Ausbringen auf Feldern bereits verboten – obwohl sich im Klärschlamm mit Phosphor eine wichtige, begrenzte Ressource befindet. Wird der Klärschlamm verbrannt, ist der Rohstoff verloren. Zudem ist das Verbrennen wegen hohem Restwasseranteil teuer. Und auch das vorherige Trocknen würde erhebliche Kosten verursachen, so Experten, die sich auch im Rahmen eines landesweiten "Cleantech-Clusters" mit der anstehenden Problematik beschäftigen.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at