Eigentlich wollte die 21-jährige Studentin Magdalena Magele jetzt in Seoul sein, um dort ein weiteres Auslandssemester zu absolvieren. Im ersten, das sie überstürzt abbrechen musste, hat sie sich verliebt: "Schon in den ersten Tagen, die ich in der großen Stadt verbracht habe. Die nächste Überraschung ist meist nicht einmal eine U-Bahn-Station entfernt und die Vielseitigkeit begeistert mich." Und ganz besonders angetan ist sie von der traditionellen Holzarchitektur.