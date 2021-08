Dröhnende Motoren, quietschende und rauchende Reifen und jede Menge auffrisierter Autos – was die Fans der Tuning-Messe "Night of Wheels" am vergangenen Samstag begeistert hat, hat viele Anrainer des Messegeländes Ried verärgert. Der Lärm und Gestank seien eine Zumutung und auch aus Umweltschutzgründen nicht mehr vertretbar, klagen sie. Rund 6000 Besucher waren nach Angaben der Polizei gekommen.