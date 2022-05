"Totalsperre der Kallinger Straße ist eine Herausforderung"

Der Spatenstich für den Ausbau der L1127 Kallinger Straße zwischen Antersham und Kalling in der Gemeinde Diersbach ist kürzlich erfolgt. Auf einer Länge von 1,2 Kilometern wird die Fahrbahn in den kommenden sieben Monaten an die heutigen Verkehrsanforderungen angepasst. Eine Totalsperre der L1127 ist für mehrere Wochen notwendig.

Verbesserung für Pendler und Betriebe

Nach dem Bau der Umfahrung Andorf-Antersham schließt der Sicherheitsausbau der L1127 die verbliebene Ausbaulücke zur B129 Eferdinger Straße. "Die Verkehrsanbindung der Gemeinde Diersbach an den Zentralraum wird für Betriebe und Pendler wesentlich verbessert, da dieses Teilstück zurzeit ein Nadelöhr für alle Verkehrsteilnehmer ist. Die Kallinger Straße stellt eine wichtige Verkehrsverbindung quer durch den Bezirk Schärding dar", so Johann Fuchs, VP-Bürgermeister von Diersbach.

Auf einer Länge von 1,2 Kilometern wird die Fahrbahn verbreitert. Für die Baudurchführung, die in nur sieben Monaten über die Bühne gehen soll, ist eine Totalsperre der L1127 Kallinger Straße notwendig. Eine lokale Umleitungsstrecke wird eingerichtet. "Die Umfahrung der Baustelle ist sowohl klein- als auch großräumig möglich", so Fuchs.

Straßenverlauf wird umgelegt

Die Kallinger Straße wird in Zukunft eine dem Verkehrsaufkommen angepasste ausreichende Breite und sichere Kurvenradien aufweisen. Zusätzlich kommt es zu einer Umlegung des Straßenverlaufs im Bereich der Ortschaft Inding. Verkehrsteilnehmer müssen dann nicht mehr zwischen den Wohnhäusern durchfahren, sondern außenrum. Für Fußgeher und Radfahrer wird ein Geh- und Radweg in der gesamten Länge neu hergestellt.

Auch die Anbindung an die B129 Eferdinger Straße wird erneuert. Im Juli und August wird mittels Totalsperre der B129 in diesem Bereich die Kreuzung durch Errichtung eines Linksabbiegestreifens und einer Querungshilfe auf der B129 zukünftig sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fußgeher und Radfahrer übersichtlicher und sicherer sein. "Die Totalsperre ist eine Herausforderung für die derzeitigen Benutzer der Straße und zeigt auf, wie wichtig dieser Ausbau ist", so der Diersbacher Bürgermeister.

Eröffnung im Herbst

Rund 3,5 Millionen Euro werden laut Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) in die Infrastrukturbaumaßnahmen investiert. "Der Kostenanteil der Gemeinde Diersbach für den mit zu errichtenden Geh- und Radweg beträgt 650.000 Euro. Die Eröffnung der neuen Straße ist im Herbst geplant", so Johann Fuchs.