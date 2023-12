Tobias Gerauer: Ein Radsporttalent mit einer rasend schnellen Entwicklung

Ende Dezember ist für gewöhnlich die Zeit der Rückblicke. Für Tobias Gerauer ist dieser Blick zurück aber ungewohnt. Der 12-jährige Münzkirchner kannte in diesem Jahr nämlich nur eine Richtung: nach vorne. Das Nachwuchstalent vom Team Alpha aus St. Roman räumte in seiner erst zweiten Meisterschaftssaison nahezu alle möglichen Titel ab. So gewann er in überragender Manier den OÖ-Nachwuchs-Supercup, der aus insgesamt 14 Rennrad- und Mountainbikerennen besteht.