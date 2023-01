Titel, Top-Ergebnisse und Triumphe

Die Judo Union Burgkirchen Schwand (JUBS) hat in puncto Titel und Top-Ergebnisse offenbar ein Dauer-Abo. Auch 2022 erkämpften sich die Innviertler zahlreiche Spitzenergebnisse. Ein Auszug: Bereits im Jänner zeichnete sich beim Neujahrskurs in Linz mit 130 Teilnehmern und dem großen Zulauf am Standort in Tarsdorf ab, dass es ein gutes Jahr werden würde. Im März absolvierten 36 Judoanfänger und -anfängerinnen mit Bravour ihre erste Gürtelprüfung. Richtig Fahrt nahm die Saison dann im April auf.