Genau ein Jahr ist vergangen, die erste Coronawelle war im Anlaufen, Lockdown und Kurzarbeit waren gerade zum neuen Alltag geworden. Die Verhandlungen und Pläne zur Übernahme der Tischlerei Huber, einem Leitbetrieb in Lambrechten und bekannt weit über die Region hinaus, waren voll im Gange. Ab Juni 2020 war es dann so weit. Die Familie konnte ihr Lebenswerk an die zwei neuen Inhaber und Geschäftsführer übergeben.