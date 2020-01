Die Salzach, die auf knapp 60 Kilometern Länge die Grenze zwischen Deutschland und Österreich bildet, gilt als letzter Voralpenfluss nördlich der Alpen, der nicht von Staustufen unterbrochen wird. Jetzt braucht sie Hilfe, denn sie frisst sich kontinuierlich in den Boden. Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, heuer wird gehandelt: In der Ettenau in Ostermiething, unterhalb der Tittmoninger Brücke, wird im Herbst die Ufersicherung entfernt.