Das Interesse junger Menschen an der HTL Ried ist groß. Die Gesamtschülerzahl werde im kommenden Schuljahr um rund zehn Prozent steigen, sagt Direktor Wolfgang Billinger. Das sei ein Zeichen, dass man gute Arbeit geleistet habe, so der Direktor. "So etwas geht nur im Team, einer allein kann das nicht schaffen." Der Zulauf für den Agrar- und Umwelttechnik-Zweig sei "überaus groß". In diesem Bereich werden im kommenden Schuljahr auch die ersten Schülerinnen und Schüler zur