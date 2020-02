Tau-Kolleg: Die "Letzten ihrer Art" absolvieren heuer

"Die Letzten ihrer Art", titeln die Braunauer Krankenpflegeschüler auf dem Plakat für ihren Abschlussball am 15. Februar. 2017 mit der Ausbildung begonnen, sind sie die letzten Schüler, die das Braunauer Tau-Kolleg als diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger verlassen. Wie berichtet, wird seit 2018 für den gehobenen Pflegedienst mit Matura und Bachelor-Studium in Ried ausgebildet. Das Ende der herkömmlichen Ausbildung, nicht aber das Ende des Tau-Kollegs: "Nein, das sperrt nicht zu, die Zukunft ist gesichert", betont Kolleg-Leiter Martin Angermeier.

"Lebenslange Jobgarantie"

Am 1. Oktober startet am Tau-Kolleg, der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Krankenhaus St. Josef in Braunau, zum dritten Mal die neue Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Im Unterschied zur früheren Ausbildung dauert diese nicht drei, sondern zwei Jahre, Voraussetzung ist das vollendete 17. Lebensjahr, abgeschlossen wird mit dem Diplom zum Pflegefachassistenten. Nach anfänglichen Bedenken und einer "Riesenumstellung" des Lehrplanes – früher gab es Fächer, jetzt Themenfelder – ist Angermeier heute zuversichtlich: "Ich habe meinen Rucksack voller Bedenken abgestellt und mich auf das Neue konzentriert. Sorgen bereiten mir allerdings immer noch die wenigen Bewerber." Geburtenschwache Jahrgänge in Kombination mit guter Wirtschaftslage machen den Kampf um gute Bewerber schwierig. "Hinzu kommt, dass unsere neue Ausbildung bei den Leuten noch nicht so bekannt ist", sagt Angermeier, der vor allem auch Quereinsteiger willkommen heißt.

In Anbetracht der demographischen Entwicklung habe ein Job in der Pflege einen Riesenvorteil: "Mit einer Pflegeausbildung hast du eine lebenslange Jobgarantie", ist der Leiter überzeugt. In Zukunft soll es einen weiteren Lehrgang im Braunauer Tau-Kolleg geben: Die einjährige Ausbildung zum Pflegeassistenten. Wann mit dieser gestartet wird, ist noch nicht bekannt. Folglich gibt es drei Stufen: Pflegeassistent (1 Jahr), Pflegefachassistent (2 Jahre) und den Studiengang "Gesundheits- und Krankenpflege (3 Jahre). "Der Vorteil ist, dass die drei Ausbildungsmöglichkeiten aufbauend absolviert werden können. Ein Pflegefachassistent zum Beispiel muss nur Englisch nachholen und kann dann ohne Matura ins dritte Semester des Bachelorstudiums einsteigen", sagt Angermeier.

Mit Herbst 2018 wurde in Oberösterreich die Pflegegrundausbildung akademisiert. Der neue sechssemestrige Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege wird landesweit an fünf Standorten angeboten: Linz, Vöcklabruck, Steyr, Wels und Ried. Die ersten Absolventen beenden ihr Studium 2021. Martin Angermeier hofft, dass viele nach ihrem Studium in Ried wieder in den Bezirk Braunau zurückkehren, der Pflegekräftemangel ist schließlich auch bei uns groß.

Kontakt und Anmeldung: Tau-Kolleg Braunau, Ringstraße 60, Telefon 07722/804-8900, E-Mail: taukolleg@khbr.at, Homepage: www.khbr.at