Seltsame Entdeckung in Pfaffstätt: Privat aufgenommene Bilder von einem angeblichen Wolf machen derzeit per WhatsApp die Runde. Aufgenommen wurden sie in der Pfaffstätter Ortschaft Sollern beim Siedelberg. Darauf zu sehen ist das Tier, wie es vor wenigen Tagen um sieben Uhr früh auf einem Waldweg und sogar auf einer Straße im Siedlungsgebiet umherläuft. Das Tier gibt Rätsel auf: Ist es wirklich ein Wolf oder doch nur ein Tschechischer Wolfhund? Die Fachleute sind sich noch nicht einig.