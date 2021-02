Nichts wärmt Körper und Seele so herrlich wie eine kräftige Suppe – schon unsere Vorfahren wussten diese positive Wirkung zu nutzen und bis heute wird Omas Hühnersuppe eine unterstützende Wirkung bei Erkältungen nachgesagt, so Katrin Krautgartner, Diätologin am Klinikum Schärding. Aber heiße Suppen können noch viel mehr: Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit liefern sie dem Körper viele Vitamine und Mineralstoffe, die das Immunsystem stärken, so die Expertin.