Auf rund 30 Jahre Erfahrung kann die Stranzinger Gruppe mit Standorten in Ort im Innkreis und Eberschwang in den Bereichen Logistik, Verpackung, Transport und Aufbewahrung zurückblicken. Nach dem Generationswechsel in der Führung des Unternehmens, das nun von Dominik Stranzinger und Alexander Stelzer geleitet wird, geht man bei Stranzinger nach einer rund dreijährigen Entwicklungszeit den nächsten Schritt.