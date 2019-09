Stinkende Männer auf dem Gipfel des Glücks

Mit seinen 60 Kilo ist Michael Reisecker ein Leichtgewicht, doch sportlich hat der 32-Jährige schon schwere Brocken gestemmt. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Team Neubike erkämpfte sich der Andrichsfurter Platz drei beim 24-Stunden-Radmarathon in Grieskirchen. Insgesamt 915 Kilometer legte die Truppe zurück und holte sich damit den Podestplatz. Erst vor Kurzem schob Michael Reisecker sein Rennrad beim Arlberg Giro (150 Kilometer und 2500 Höhenmeter) an den Start. 4:42 Stunden später hatte er es geschafft – und landete auf Platz 245 von insgesamt 1355 Finishern – darunter auch Profis.

Ausdauer und Ehrgeiz

Um seinen Körper auf derartige Anstrengungen vorzubereiten, investiert der Innviertler viel. Vor allem eins: Zeit. Bis zu sechs Mal pro Woche trainiert der 32-Jährige, achtet auf seine Ernährung und darauf, nicht noch schlanker zu werden. Diese hart antrainierte Ausdauer und sein Ehrgeiz haben ihn auch auf den Elbrus (mit 5642 Metern der höchste Berg des Kaukasus) geführt – gemeinsam mit seinem Onkel Sepp Reisecker, der zugleich sein sportliches Vorbild ist. Mit dabei waren auch Christian Beham, Wolfgang Wrba, Josef und Roman Klingesberger sowie ein russischer Bergführer.

Ein Jahr lang hatten sie sich auf dieses Abenteuer vorbereitet. "Es waren zehn extrem intensive Tage. In unserem Höhenlager haben wir alle in einem Zelt geschlafen. Weil wir uns dort nicht waschen konnten, hat jeder gestunken und zu essen gab es auch nichts Gutes. Aber wenn du dann auf dem Gipfel stehst, ist alles vergessen. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich", sagt Reisecker. Elf Stunden hatte der Aufstieg zum Gipfel samt Rückkehr zum Höhenlager gedauert.

Dass der Innviertler, der früher seine Zeit auf dem Fußballplatz oder einer Motocross-Maschine verbracht hat, zum Extremen neigt, lässt sich nicht von der Hand weisen: Acht- bis neuntausend Kilometer legt er pro Jahr mit dem Rad zurück, geht im Winter an die 50 Skitouren und läuft – wie 2016 in Linz – Marathons. Oder er fährt um zwei Uhr Früh mit dem Auto Richtung Großglockner, steigt mit Seil und Pickel zum Gipfel hinauf, wieder hinunter und fährt anschließend zurück nach Hause. "Um halb zehn war ich wieder daheim, habe da noch ein Gipfelbier getrunken, bin schlafen gegangen und am nächsten Tag in die Arbeit", sagt der Andrichsfurter, den die SV Ried und die Lebenshilfe als Sporttherapeuten engagiert haben. Die Klienten der Lebenshilfe hat Michael Reisecker bei den Special Olympics Österreich 2018 in Vöcklabruck betreut – und mit ihnen 24 Medaillen geholt. "Das war ein unglaublich schönes Erlebnis, das wir alle nie vergessen werden."

Seit drei Jahren fährt der 32-jährige Michael Reisecker für das Team Neubike, das heuer beim Radmarathon in Grieskirchen auf Platz drei landete. Sieben Wochen zuvor stand der Andrichsfurter auf dem Gipfel des Elburs. Bild: privat

Alles Kopfsache

Warum sich Michael Reisecker so schindet? "Das ist alles reine Kopfsache. Wer etwas wirklich gerne macht, der kann sich auch plagen, weil man es dann nicht so empfindet", ist der gelernte Tischler überzeugt. Übertreiben will er es trotzdem nicht. "Ich lasse mich immer wieder von einem Sportmediziner durchchecken und meine Blutwerte untersuchen." Obwohl Michael Reisecker heuer schon tausende Kilometer in den Beinen hat, ist noch nicht Schluss. Am Wochenende wird er das vorerst letzte Rennen des Jahres in Kufstein bestreiten. Und dann eine kurze Pause einlegen, bevor er seine Skier auspackt, um die ersten Touren zu starten. Diese Zeit nützt er, um mit Freunden nach Hamburg zu fliegen. "Sie kommen oft zu kurz, deshalb freue ich mich sehr auf unseren gemeinsamen Urlaub", sagt der Andrichsfurter, der bereits Pläne für 2020 schmiedet. "Ich möchte im nächsten Jahr unbedingt beim Ötztaler Radmarathon starten. Das sind 238 Kilometer, vier Alpenpässe und 5500 Höhenmeter." Eine weitere Herausforderung, die der 32-Jährige mit Leichtigkeit meistern wird.

Team Neubike

Seit drei Jahren fährt Michael Reisecker für das Team Neubike aus Grieskirchen. Dahinter stecken die drei Brüder Martin, Manfred und Markus Neuweg. „Das sind echte Fachmänner, die für den Radsport leben“, sagt der Andrichsfurter.

