Steiniger Weg wurde bislang gut gemeistert

Die Attraktivität der Stadt Schärding steigern und gezielt möglichen Leerständen in der Innenstadt entgegenwirken. Mit diesem Ziel ist die Stadtgemeinde Schärding unter der Leitung von Cornelia Lechner im Dezember 2019 angetreten. Damals traf man in der Barockstadt die Entscheidung, ein eigenes Stadtmarketing zu installieren. Was folgte, waren gleich zu Beginn herausfordernde Jahre.