Stefan Schönbauer: Ballverliebter Banker mit Helfersyndrom

Er ist gebürtiger Andorfer. Beruflich sitzt er als Leiter der Sparkasse-OÖ-Kommerzkunden Innviertel-Niederbayern in Ried. Die Bayern-Kunden betreut er mit einem eigenen Team aber auch von Schärding aus. Hobbies wie Kicken im Andorfer Alte-Herren-Team, als Musiker, der bei vielen Gelegenheiten seine Gitarre – unter anderem für die von ihm ins Leben gerufene „Löwenbande“ – malträtiert und bis vor kurzem engagierter Präsident des Lionsclubs Pramtal sorgen dafür, dass Stefan Schönbauer so gut wie permanent irgendwo unterwegs ist. Und das gerne.

"Stillstand, nicht meine Sache"

Fester Händedruck, gewinnender Augenkontakt – dieses Gegenüber hat das, was die meisten Innviertler auszeichnet: ehrliche Geradlinigkeit. So kommt er gleich auf den Punkt, wenn es darum geht, ihn medial vorzustellen: „Die Geschäfte der Sparkasse OÖ laufen gut, auch – oder vor allem – in Bayern. Dort schätzt man die Nähe zu den Kunden, die wir aktiv suchen.“ Die Frage, was seine Bank besser mache als die vielen bayerischen Geldinstitute, beantwortet Schönauer, ohne auch nur einen Augenblick überlegen zu müssen: „Wo andere, kleinere Konkurrenzbanken an ihre Grenzen stoßen, überzeugen wir mit einer gewissen Risikotragungsfähigkeit. Ein hässlicher Begriff, ich weiß, aber er sagt eigentlich ganz gut aus, worum es geht. Dazu kommt noch, dass wir aktiv auf Firmen zugehen. Ich bin gerne bereit, auch persönlich zu beraten, was vielen Kunden gefällt.“

Was Schönbauer nicht sagt: Unter seiner Leitung wurden in den letzten zwanzig Jahren das Geschäft mit den Innviertlern und in den letzten zehn Jahren das mit den niederbayerischen Kommerzkunden aufgebaut und auf eine Erfolgsschiene gehievt.

Wer Stefan Schönbauer vorstellt, darf auf die sportliche Vergangenheit und Gegenwart sowie seine sozialkaritative Seite nicht vergessen. Mittelalte Leser werden sich noch jener Andorfer Fußballzeiten erinnern, als die von Heinz Dolzer trainierten Kicker – darunter Stefan Schönbauer – in den achtziger und neunziger Jahren von Erfolg zu Erfolg eilten, sowohl in der Meisterschaft als auch im Innviertler Cup. Dass Schönbauer etwas von Fußball versteht, hat er auch als Spielertrainer von Riedau und St. Willibald bewiesen. Mit beiden Teams schaffte er Aufstiege in die nächsthöhere Spielklasse. Noch heute läuft der inzwischen 58-Jährige bei den alten Herren Andorfs dem runden Leder nach.

Zauberwort "karitativ"

Als Kicker vielleicht nicht mehr der Allerschnellste, hat sich Stefan Schönbauer vor kurzem entschlossen, an einer anderen Front „Vollgas“ zu geben. „Karitativ“ ist das Zauberwort, das den vielseitigen Banker fasziniert. Das hat er als engagierter Präsident des Pramtaler Lionsclubs während seiner eben zu Ende gegangen einjährigen „Regentschaft“ immer wieder und gerne bewiesen, das beweist er neuerdings auch im Zusammenhang mit der von der Caritas eingefädelten Aktion „Ganz gleich“. Dabei geht es um die Integration von Menschen mit Beeinträchtigung in das Berufsleben oder in Vereine. Als er von Caritas-Projektleiterin Franziska Greil gefragt wurde, ob er bei dieser Aktion mitmachen möchte, „habe ich sofort zugesagt, als Botschafter tätig zu sein“.

Bei den Andorfer Kickersenioren würde bereits seit Jahren ein solcher Fall „selbstverständlich“ sein. Ein Mann mit leichter Beeinträchtigung, „ein ganz lieber Kerl“, so Stefan Schönbauer, werde eingebunden und immer wieder einmal so mit dem Ball versorgt, „dass er auch zu einem Torerfolg kommt“. Sehr zur Freude nicht nur des Torschützen, sondern der ganzen Mannschaft