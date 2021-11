Mit dem Gastkampf beim sechsfachen Meister Speyer wartete auf Florian Reisecker bei seinem Debüt in der deutschen Bundesliga ein richtig schwerer Brocken. Schon beim Aufwärmen waren die Nerven des 28-Jährigen, der für den TB 03 Roding startet, angespannt. Kein Wunder, immerhin schauten ihm dabei Olympiateilnehmer wie Simon Brandhuber, der heuer bereits in Tokio am Start war, auf die Finger.