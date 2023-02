Spezialambulanz für Krebs-Früherkennung bei Frauen

Nach einem deutlichen Rückgang an Vorsorgeuntersuchungen in den ersten vergangenen Phasen der Coronapandemie ist die Zahl der Untersuchungen im Vorjahr deutlich gestiegen – einhergehend mit deutlich mehr Diagnosen: Noch nie wurden im Gynäkologischen Tumorzentrum Ried so viele neue Fälle von Krebserkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane festgestellt wie im Vorjahr, so die Experten des Krankenhauses Ried.