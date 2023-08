Sparkasse schließt Standort in Sigharting: Stehen "kleine" Banken vor dem Aus?

Am 31. Dezember wird sich die Automatiktür der Sparkasse-Filiale in Sigharting ein für alle Mal schließen. Mit Ende des Jahres löst die Sparkasse Oberösterreich ihren Standort in der kleinen Gemeinde (knapp 900 Einwohner) auf. Somit reiht sich Sigharting in eine länger werdende Liste von Gemeinden im Bezirk ein, die ohne eigene Bank und teils auch ohne eigenen Bankomaten auskommen müssen.