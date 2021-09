Franz Angerer, ÖVP-Bürgermeister in Schärding, will es bei der Wahl am 26. September noch einmal wissen. Der 71-Jährige ist seit 2003 Stadtchef der Barockstadt. Auf die Frage, warum die Schärdinger ihn wieder zum Bürgermeister wählen sollen, antwortet Angerer: "Jetzt ist kein Platz für Experimente. Bei dieser Wahl geht es um die Frage, wem man es zutraut, diese Stadt in dieser herausfordernden Zeit zu führen.