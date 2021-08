Spitzenreiter ist die Stadtgemeinde Schärding, wo 60 Kandidaten bei den Wahlen im Herbst aufscheinen. In Münzkirchen und Riedau treten die amtierenden Ortschefs Helmut Schopf und Franz Schabetsberger erneut an. In den SPÖ-Bürgermeistergemeinden Andorf und Enzenkirchen gehen andere Gesichter an den Start. Reinhard Köstlinger in Andorf, Herbert Hamedinger, der von der ÖVP wieder zur SPÖ zurückkehrt ist, in Enzenkirchen.