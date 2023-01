"Sind in der Champions-League angekommen"

Jahrelang war Günter Unger als Manager von Parov Stelar erfolgreich. Seit einiger Zeit hat der in Aurolzmünster und Palma de Mallorca lebende Manager auch bildende Künstler unter Vertrag. Etwa Leon Löwentraut (25), einen Shootingstar der internationalen Kunstszene. Wie das Engagement zustande gekommen ist und was Management in der bildenden Kunst und Musik unterscheidet – darüber spricht Günter Unger im Interview.