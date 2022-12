Sind in Braunau organisierte Bettelbanden unterwegs?

Sie sitzen vor Geschäften, vor den Kirchentüren und am Stadtplatz und bitten um Spenden. Schon längst prägen Bettler das Stadtbild in Braunau. Sind das organisierte Bettelbanden und was ist eigentlich mit dem Bettelverbot? Das oö. Polizeistrafgesetz regelt die Bettelei in Oberösterreich. Verboten ist organisiertes Betteln. Davon kann man sprechen, "wenn Personen von den sogenannten Gruppenführern, also Verantwortliche für diese Bettler, zum Betteln angewiesen werden", erklärt Thomas Gut von der