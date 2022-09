Sieben Jahre hat es gedauert, nun ist es vollbracht: Sigi Meschnig übersprang bei der diesjährigen Europameisterschaft der Transplantierten in Oxford (England) erstmals bei einem Großereignis 1,60 Meter. Damit stellte der 33-Jährige nicht nur einen Österreich-Rekord im Hochsprung auf, sondern erreichte auch jenes Ziel, das er sich schon 2015 gesetzt hatte. "In all den Jahren als Sportler war es das erste Mal, dass ich mich extrem gefreut habe und auch wirklich zufrieden war", sagt Meschnig.