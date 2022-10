SGS mit vollen Auftragsbüchern: Anlagenmontage auf Hochtouren

Das auf Industriemontagen spezialisierte Unternehmen SGS Industrial Services mit 800 Mitarbeitern und Sitz in Dorf an der Pram erfreut sich dank Großaufträgen trotz Krisenzeiten eines Rekord-Auftragstandes. Der Firmensitz im Innviertel platze aus allen Nähten, aktuell wird das Bürogebäude in Dorf an der Pram modernisiert und aufgestockt.