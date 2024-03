Seit 30 Jahren Kapellmeisterin: "Du musst mit deinem Können überzeugen"

Sie war eine der ersten Kapellmeisterinnen im Bezirk Ried: Vor 30 Jahren hat Annemarie Dullinger (53) aus Neuhofen als Musikstudentin die musikalische Leitung der Musikkapelle Neuhofen übernommen. Am 15. und 16. März steht für die Profimusikerin (sie spielt in mehreren Orchestern und ist Klarinettenlehrerin im OÖ Landesmusikschulwerk) das Jubiläums-Frühjahrskonzert in Neuhofen ins Haus.