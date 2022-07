Seit 20 Jahren retten sie Leben aus der Luft

Drei Minuten. So lange dauert es von der Alarmierung im Stützpunkt Suben bis zum Abheben des "Christophorus Europa 3". In diesen drei Minuten wird geprüft, ob ein Flug möglich ist. Bei Nebel oder Sturm bleibt die Crew am Boden. Wenn alle Zeichen auf Grün stehen, eilen Notarzt, Pilot und Flugretter zur knallgelben Einsatzmaschine.