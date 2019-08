Schwerer Sturz mit E-Mountainbike

Eine 29-jährige Frau aus Passau war am Sonntag mit ihrem E-Mountainbike in Freinberg (Bezirk Schärding) unterwegs. Aufgrund eines Bremsfehlers des Vorderrades überschlug sich die Frau nach vorne und stürzte auf die Fahrbahn.Sie zog sich schwere Verletzungen am Arm zu und musste in das Passauer Klinikum gebracht werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.